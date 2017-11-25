Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Официально: подразделения ВСУ в зоне АТО не осуществляли продвижения вперед

25.11.2017 17:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Официально: подразделения ВСУ в зоне АТО не осуществляли продвижения вперед

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) не прекращают использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ и сил АТО.

"Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются Минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в пределах Минских договоренностей, - говорится в сообщении, опубликованным пресс-центром штаба АТО. - Против Украины со стороны Российской Федерации, ОРДО и ОРЛО ведется информационная война, направленная на дискредитацию ВС Украины, сил АТО в глазах мирового сообщества".

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные заявления ОРДО и ОРЛО и их СМИ - это информационная провокация, которые они "приурочили" к визиту первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения в регионе.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, СЦКК, ОРЛО, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх