Официально: подразделения ВСУ в зоне АТО не осуществляли продвижения вперед

25.11.2017 17:12

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) не прекращают использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ и сил АТО.



"Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются Минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в пределах Минских договоренностей, - говорится в сообщении, опубликованным пресс-центром штаба АТО. - Против Украины со стороны Российской Федерации, ОРДО и ОРЛО ведется информационная война, направленная на дискредитацию ВС Украины, сил АТО в глазах мирового сообщества".



Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные заявления ОРДО и ОРЛО и их СМИ - это информационная провокация, которые они "приурочили" к визиту первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения в регионе.