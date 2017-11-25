Официально подтверждены отличные новости из зоны АТО

25.11.2017 12:58

Сегодня, 25 ноября, на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко официально подтвердил, что в течение вчерашнего дня украинские военнослужащие в районе проведения антитеррористической операции не претерпели никаких потерь.



"Более того, двое военнослужащих, которые считались погибшими во время боевого столкновения близ Крымского, благодаря своему немалой боевому опыту и отваге смогли выйти из зоны поражения противником и вернуться к своим подразделениям", - сообщил полковник.



В то же время, по его словам, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Противник продолжал вести огонь по позициям ВСУ из оружия, запрещенной минского договоренностями.

Напомним, что 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины сегодня, 25 ноября, опубликовал обновленную карту из зоны проведения антитеррористической операции.