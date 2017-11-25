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ОРДЛО готовят к объединению
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" (они же ОРДЛО - (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) готовят к слиянию в одно целое.
"По нашим данным, на территории Луганска распространяют листовки с текстом, что нужно объединиться в единую республику", - сказал он Клименко в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, что таким образом людей готовят к объединению самопровозглашенных "республик".
"Людей потихоньку готовят к такому объединению. Следующим шагом будет распространение таких призывов в СМИ на оккупированных территориях", – считает заместитель губернатора Луганщины.
Он убежден, что от этого Россия будет иметь выгоду, поскольку сейчас на территориях "ДНР" и "ЛНР" очень различаются векторы.
"На территории оккупированной Луганской области не исключают объединения с Украиной, тогда как в Донецкой - категорически против этого", – отметил Клименко, подчеркнув, что если объединение "ДНР" и "ЛНР" случится, это будет грубым нарушением минских соглашений.
Также Клименко прокомментировал отставку главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и назначение вместо него главы "МГБ" Леонида Пасечника.
"Это изменение векторов влияния. Плотницкий считал себя человеком (советника президента РФ) Суркова, Пасечник - это представитель ФСБ РФ. Управлять территориями ОРЛО будут представители ФСБ РФ через Пасечника", – отметил Клименко.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику.
Новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Теги: Донбасс, объединение, оккупация, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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