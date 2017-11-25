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Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк
Победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 году (за что в том же году получила звание народной артистки Украины) украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, что неоднократно посещала Донецк, когда тот был под контролем пророссийской группировки "ДНР".
Руслана уверяет, что посещала оккупированный Донецк в течении пяти раз, однако перестала это делать, когда поняла, что её втягивают в политическую петлю.
"Я считала себя эффективной. Я всегда понимала, что меня будут использовать. Кто разгонял против Русланы негатив? Кремль, однозначно, российская пропаганда", - сказала она.
Артистка подчеркнула, что во время каждой поездки в Донецк она призывала к мирному урегулированию возникшего конфликта.
Первая ее поездка была после того, как украинские военнослужащие попали в плен после расстрела в т.н. "Иловайском котле". Руслана уверяет, что ездила к оккупантам, чтобы освободить пленных.
"Если будет стоять вопрос - проливать украинскую кровь или сохранить жизнь, я однозначно выберу второе", - объяснила она свои действия.
Теги: Донбасс, Евровидение, плен, Руслана Лыжичко, ДНР, оккупанты
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