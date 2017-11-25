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Полиция Донетчины почтила память жертв Голодомора
25.11.2017 16:56
Полицейские по всей подконтрольной части Донецкой области зажгли в окнах свечи и вместе со всей Украиной замерли в минуте молчания в память о погибших от страшного преступления.
В результате трагедии 1932-33 годов Украина потеряла около 4 миллионов украинцев, а в Донецкой области голод оборвал жизни около 300 000 взрослых и детей.
В День памяти жертв Голодомора в каждом городе сотрудники полиции возложили цветы к мемориалам погибшим от террора голодом.
Вместе с правоохранителями почтить память невинно убитых пришли ребята из "Лиги будущих полицейских". Молодежь принесла живые цветы, колоски, флаги и зажгла свечи.
Теги: Донбасс, Голодомор, память, полиция, жертвы
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