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Архив - Донецкая область

Прохода нет: боевики "ДНР" остановили наблюдателей ОБСЕ

25.11.2017 14:43
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Прохода нет: боевики "ДНР" остановили наблюдателей ОБСЕ

Боевики пророссийской группировки "ДНР" в очередной раз ограничили свободу передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 24 ноября), вооруженные лица отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост к юго-востоку от подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка).

Миссия проинформировала об этом представителей Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК).



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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