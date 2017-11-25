Прохода нет: боевики "ДНР" остановили наблюдателей ОБСЕ

25.11.2017 14:43

Боевики пророссийской группировки "ДНР" в очередной раз ограничили свободу передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 24 ноября), вооруженные лица отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост к юго-востоку от подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка).



Миссия проинформировала об этом представителей Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК).