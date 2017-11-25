Штаб АТО просит меньше болтать

25.11.2017 20:47

Штаб АТО просит людей, которые сотрудничают с Вооруженными Силами Украины, не разглашать никакой информации и сведений, фото и видео материалов, касающихся хода тактических и оперативных действий (перемещение, изменение позиций, раскрытие подразделений, продвижение и т.п.).



"Несколько дней назад имел место прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих, - отмечается в сообщении. - Штаб АТО напоминает об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации. Еще раз настойчиво просим не распространять никаких сведений о ходе антитеррористической операции!"