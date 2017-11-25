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Штаб АТО заявил, что ждет провокаций в освобожденных Гладосово и Травневом

25.11.2017 10:25
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Штаб АТО заявил, что ждет провокаций в освобожденных Гладосово и Травневом

Сегодня, 25 ноября, пресс-центра штаба АТО распространил важное "заявление на опережение".

"В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое, штаб АТО ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НВФ ОРДЛО. Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях", - отмечается в заявлении, распространенном около часа назад.

Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травенове и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощь жителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.



Теги: Донбасс, провокация, АТО, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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