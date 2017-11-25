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Архив - Донецкая область

Соцсети: Донецк дрожит от "исходящих"

25.11.2017 18:45
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Соцсети: Донецк дрожит от "исходящих"

Жители оккупированного Донецка сообщают о мощных обстрелах, которые боевики ведут из черты города.

В различных соцсетях отмечается, что "исходящие" слышны практически во всех районах. Дончане уверяют, что приходится погромче включать телевизор, чтобы заглушить канонаду.

Сообщается, что обстрелы активизировались после обеда (называется время между 13:00 и 14:00; напомним, что оккупированный Донбасс живет по московскому времени). Особенно громко на севере города, в Киевском районе. Удары ведутся, в частности, в сторону Песок. "Гремит ДАП-Спартак", - пишет один из пользователей. Напомним, что в Донецком аэропорту (точнее, в том, что от него осталось), а также в поселке Спартак сосредоточены боевые подразделения оккупантов.

Также сообщается об обстрелах из районов Горловки и Макеевки.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, обстрелы, оккупанты
 
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