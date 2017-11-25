Утро донбасских КПВВ: в "Новотроицком" стояло 10 авто, в "Марьинке" - 160

25.11.2017 09:36

Сегодня, 25 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, работали в штатом режиме.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, у КПВВ в субботу утром находилось такое количество авто на въезд-выезд:





"Майорск" - 60/90;



"Марьинка" - 60/100;



"Новотроицкое" - 5/5;



"Гнутово" - 50/50.