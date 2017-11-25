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В Дружковке погибли двое мирных граждан
Трагедия случилась в одном из частных домов Дружковки: в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования хозяин жилища и его товарищ погибли.
В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступил вызов от сотрудников ГСЧС о том, что в одном из домов по ул. Плеханова, найдены тела двух мужчин.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.
Оказалось, что первыми тревогу забили соседи, потому что несколько дней не видели на улице хозяина дома. 69-летний мужчина жил в доме вместе со своим товарищем 1951 года рождения. Оба они злоупотребляли спиртными напитками. Не имея в доме газопровода, использовали два газовых баллона (один - для приготовления пищи, другой переделали для печного отопления). По предварительной версии, мужчины могли погибнуть в результате отравления газом, когда спали.
Данный случай внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
Теги: Донбасс, Дружковка, полиция, смерть
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