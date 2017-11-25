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В освобожденные Травневое и Гладосово прибыли "симики"
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощь жителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.
Вчера офицеры групп ГВС "Бахмут" и "Светлодарск", вслед за передовыми подразделениями ВС Украины, осуществили визит в населенные пункты Гладосово и Травневое (Майское), которые украинские военные недавно взяли под свой полный контроль.
"Симики" раздали местным жителям продуктовые наборы первой необходимости состоящие из круп и мясных и рыбных консервов. Гуманитарный груз офицеры группы ГВС "Бахмут" сформировали из продуктов питания полученных на военных складах для собственных нужд.
"Так сложилось что у нас пока нет соответствующих запасов, а люди нуждаются в помощи уже сегодня. Поэтому офицерами группы было принято решение отдать большую часть своих продуктов местным, которые за все время войны, находясь как говорят между двух огней, ни разу не получали какой-либо помощи", - отметил руководитель группы ГВС "Бахмут" подполковник Юрий Соколовский.
Во время общения с местными жителями военнослужащие выяснили проблемные вопросы, которые требуют неотложного решения (детское питание, памперсы и восстановления электроснабжения) и провели соответствующую разъяснительную работу среди жителей поселков по текущей ситуации.
Параллельно группа оказала помощь военным подразделениям в виде материалов (полиэтиленовые мешки, маскировочные сетки) для оборудования обновленных передовых позиций.
Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травенове и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".
Теги: Донбасс, помощь, освобождение, ВСУ, симики
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