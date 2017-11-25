В районе Горловки развернулось сражение

25.11.2017 12:48

В оккупированной Горловке сегодня очень неспокойно.



"На юго-западе Горловки - Озеряновка, Короленко - с 9 утра идут бои, работает артиллерия и пулеметы. После 12 часов интенсивность боев, судя по звуку, - повысилась", - пишет на своей странице в Фейсбуке журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям.