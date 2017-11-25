Последние новости раздела
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие
25.11.2017 06:59
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 24 ноября, вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Есть и другие хорошие новости.
"Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, вышли, благодаря своему боевому опыту, из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям", - сообщил штаб сегодня утром.
Также отмечается, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября
- С начала суток в зоне АТО произошло 11 обстрелов
- Волонтер: боевики подбили у Авдеевки машину с украинскими военными, есть жертвы
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”