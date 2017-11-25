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Архив - Донецкая область

В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие

25.11.2017 06:59
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В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 24 ноября, вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Есть и другие хорошие новости.

"Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, вышли, благодаря своему боевому опыту, из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям", - сообщил штаб сегодня утром.

Также отмечается, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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