В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие

25.11.2017 06:59

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 24 ноября, вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Есть и другие хорошие новости.



"Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, вышли, благодаря своему боевому опыту, из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям", - сообщил штаб сегодня утром.



Также отмечается, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.