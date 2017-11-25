В зоне АТО с утра – шесть обстрелов

25.11.2017 18:10

Сегодня, 25 ноября, с полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие в зоне АТО на Донбассе. В половине случаев украинские воины вели адекватный ответный огонь.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении противник вел обстрел украинских оборонных укреплений на Светлодарской дуге. Незаконные вооруженные формирования несколько раз обстреливали позиции ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов вблизи Травневого, а защитники Луганского попали под огонь противника с вооружения БМП.



На Донецком направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Водяного. В течение нескольких часов, используя целый спектр пехотного вооружения, враг нарушал перемирие у Верхнеторецкого. В этом же районе зафиксировано неоднократные обстрелы наших позиций снайперскими парами оккупантов. Кроме того, из стрелкового оружия наемники беспокоили ВСУ в пригороде Красногоровки.