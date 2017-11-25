- Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ22:00
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Жебривский проинспектировал Авдеевку19:55
- ОРДЛО готовят к объединению19:37
- Боевики наращивают число заложников19:10
- Озвучен приговор боевику-пропагандисту "ДНР" 19:08
- Соцсети: Донецк дрожит от "исходящих"18:45
- В Мариуполе мощно охраняли футбол, но местной команде это не помогло18:31
- В зоне АТО с утра – шесть обстрелов18:10
Жители Мариуполя ответят за то, что прятали боеприпасы
Почти 150 патронов изъяли полицейские Донетчины у жителей Мариуполя.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Мариуполя сотрудники Приморского отделения полиции проверили владельцев огнестрельного оружия.
В доме 63-летнего владельца газового пистолета и охотничьего ружья было обнаружено 118 патронов калибра 5,6 мм, хранившихся незаконно. По словам хозяина, он нашел их на полигоне 5 лет назад и решил оставить у себя.
В этом же районе во время охраны общественного порядка на автостанции полицейские остановили 40-летнего жителя Мариуполя, который при появлении правоохранителей резко направился в противоположную сторону.
В ходе проверки оказалось, что с собой у прохожего - 37 патронов калибра 7,62 мм. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина признался, что нашел боеприпасы у бака с мусором и решил забрать себе.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, боеприпасы
- В полицию Донетчины попал посол США
- Зачем Ярош встретился с главным полицейским Донетчины
- Как полиция Донетчины прошла испытание "Океаном Ельзи" (ФОТО)
- Число жертв нью-йоркского террориста возросло до 8 человек: появилась новая информация о кровавом преступлении, всколыхнувшем США
- В Мариуполе попался серийный вор-иностранец
- Мариуполь взят под двойную охрану
- В Луганске замечены военные грузовики и "неустановленные вооруженные лица"23:10
- Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ22:00
- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу21:22
- Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается21:01
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными20:19
- Осуждены бывшие боевики "ЛНР"20:06
- Жебривский проинспектировал Авдеевку19:55
- ОРДЛО готовят к объединению19:37
- В Луганске замечены военные грузовики и "неустановленные вооруженные лица"23:10
- Праздники, однако: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда22:12
- Жебривский провел ревизию ремонта трех опорных школ22:00
- Благодаря СБУ осужден провокатор21:40
- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу21:22
- Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается21:01
- Штаб АТО просит меньше болтать20:47
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
- Новый главарь "ЛНР" высказался об обмене пленными20:19
- Осуждены бывшие боевики "ЛНР"20:06
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО
- “Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ