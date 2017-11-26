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Аваков: Мы думаем над принятием закона о коллаборационистах

26.11.2017 16:36
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Аваков: Мы думаем над принятием закона о коллаборационистах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию JDD заявил, что Украина должна контролировать свои границы путем внедрения миротворческой миссии. А в последствии власть намерена провести в неподконтрольном на данный момент Донбассе реальные местные выборы.

"Мы будем готовы работать с гражданским населением. Сейчас мы думаем над принятием закона о коллаборационистах, вроде того, который был принят во Франции после Второй мировой войны - закон об амнистии для тех, кто не воевал, и кто не имеет крови на руках, - сообщил Аваков. - Социология сегодня показывает, что 60% населения на оккупированной территории хочет вернуться в Украину, 20% не хочет, и еще 20% хочет вернуться в Украину, но думает, что им там не будут рады и боятся. Поэтому нам придется найти формулу возвращения для всех этих людей".



Теги: Донбасс, граница, Аваков, оккупанты, ОРДЛО
 
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