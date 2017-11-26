Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе

26.11.2017 09:04

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.



"С целью провокационных обвинений сил АТО они также вели огонь поочередно в сторону своих и наших позиций, не чурались применять и тяжелое вооружение. Реакция наших воинов была мгновенной и адекватной, - отмечает штаб. - В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня с помощью оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 7 раз подавляли огневую активность оккупантов".



Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.