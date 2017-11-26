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Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе
26.11.2017 09:04
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.
"С целью провокационных обвинений сил АТО они также вели огонь поочередно в сторону своих и наших позиций, не чурались применять и тяжелое вооружение. Реакция наших воинов была мгновенной и адекватной, - отмечает штаб. - В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня с помощью оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 7 раз подавляли огневую активность оккупантов".
Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ОРДЛО
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