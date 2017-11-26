ФОТОФАКТ: "Амстор" в Донецке скорее мертв, чем жив

26.11.2017 19:05

Сегодня, 26 ноября, в соцсетях появилось фото, сделанно в торговом центре "Амстор", расположенном в оккупированном Донецке.



"Торговый центр "Амстор" сегодня. Говорят что не закрываются", - сообщает Донецк Улицы Города, выложив вот такой печальный снимок.





Напомним, что ранее журналист-переселенц Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную Донетчину, сообщил, что в захваченном боевиками пророссийской группировки "ДНР" Донецке умирает знаменитая сеть магазинов "Амстор".