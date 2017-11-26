Как пенсионеры страдают на КПВВ

26.11.2017 20:20

Пенсионеры временно неподконтрольных территорий Донбасса ради того, чтобы получить пенсию, совершают ежемесячное изнурительное путешествие через линию разграничения, часами ожидают на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Для многих пенсионеров, оставшихся жить в "ДНР" и "ЛНР", – это обыденность. Об этом сообщается в видеосюжете "ВВС - Украина".



КПВВ в Марьинке (Донецкая обл.) в обычный день пресекают 7 тыс. стариков. "Первый раз мы простояли час на донецком блокпосту. И тут два часа простояли уже сюда. Холодно", – рассказала в сюжете женщина.



Украинская власть не может платить пенсии на неподконтрольной территории. Поэтому у пожилых людей, которые здесь живут, не остается выбора – несмотря на зимнюю погоду, они должны ежемесячно ездить за пенсией, ведь это единственный источник их дохода, отмечается в сюжете.



"Мы же заработали наши пенсии тут, в Украине. А что ж Россия будет платить?" – говорит мужчина.



После завершения формальностей на КПВВ, замерзшие пенсионеры направляются в ближайшие города. В государственном банке очередь за пенсией еще больше. Чтобы получить свои деньги, многим пенсионерам, по сути, приходится лгать и обходить систему. Они говорят, что уже не проживают на неподконтрольной власти территории, что выехали и стали переселенцами, сообщает "ВВС – Украина".



Для власти это не тайна, поэтому группы контролеров ходят и проверяют действительно ли живут пенсионеры по указанным ими адресам. Если пенсионеров нет дома, а такие почти все, им оставляют уведомление, что они имеют 3 дня, чтобы подтвердить, что они на самом деле тут проживают. Если этого не сделать, выплату пенсии приостановят.



По данным ООН на протяжении последних двух лет у около 500 тыс. пенсионеров инспекторы изъяли пенсии просто за то, что они живут не там, где надо.



"Власть до сих пор обговаривает реинтеграцию неподконтрольных территорий. Но сейчас пенсионеров с востока отталкивают, а не просят вернуться", - констатирует "ВВС - Украина".