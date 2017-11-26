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Архив - Донецкая область

Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО

26.11.2017 17:58
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Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО

Сегодня, 26 ноября, с полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенки, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Золотого.

На Донецком направлении вооруженные провокации российских наемников состоялись в районе Верхнеторецкого, где вчера у ВСУ были серьезные потери. Там боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов и гранатометов.

На Приазовье по защитникам Гнутово противник вел огонь из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки зафиксирован пролет вражеского беспилотника, что запрещено минскими договоренностями.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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