Минометные удары и опасность с воздуха: что сегодня творилось в зоне АТО

26.11.2017 17:58

Сегодня, 26 ноября, с полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



На Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенки, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Золотого.



На Донецком направлении вооруженные провокации российских наемников состоялись в районе Верхнеторецкого, где вчера у ВСУ были серьезные потери. Там боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов и гранатометов.



На Приазовье по защитникам Гнутово противник вел огонь из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Авдеевки зафиксирован пролет вражеского беспилотника, что запрещено минскими договоренностями.