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На Донеччині вчили захищатися від жорстокості
На базі Черкаської загальноосвітньої школи (Слов’янська оперзона поліції Донеччини) відбулося засідання круглого столу у рамках проекту "Зупинимо насильство разом". Представники поліції, місцевої влади та громадськості обговорили проблеми сімейного насилля.
З 25 листопада (Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок) і до 10 грудня (Міжнародний день прав людини) триває кампанія "16 Днів". Мета цієї акції – привернути увагу до проблеми насильства щодо жінок та дітей.
Закон розрізняє чотири види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Тільки в цьому році в Слов’янську та районі поліцейськими до відповідальності притягнуто понад 200 сімейних дебоширів. Серед постраждалих від домашнього насилля, як діти, так і жінки.
"Дуже прикро, коли перебувати поруч із самими, здавалося б, близькими людьми часом буває небезпечно. Щодня співробітники поліції близько 30 разів виїжджають на виклики про сімейні сварки. В деяких випадках виклик надходить від потерпілих, в деяких від сусідів, що є немало важливим, тому що від знущань страждають і зовсім маленькі діти, які самі не можуть покликати на допомогу", - зазначив начальник поліції Слов’янська Сергій Альошин.
Найбільш незахищеною категорією є діти, які, як правило, страждають від батьківської байдужості. Траплялися випадки коли батьки надаючи перевагу алкоголю, втрачали дітей на вулиці чи залишали їх самих дома на декілька днів в без їжі та в повній антисанітарії.
В таких випадках малечу рятували сусіди, які вчасно повідомляли правоохоронцям про такі випадки та ретельний контроль з боку поліцейських за родинами, які опинилися в важких життєвих обставинах.
Так, був випадок коли в поліцію звернулася комендант гуртожитку і повідомила, що одна з квартиранток регулярно кидає напризволяще трьох дітей, віком 5, 6 та 12 років. 34 – річна горе-мати майже щодня перебуває в стані алкогольного сп'яніння, а діти брудні, голодні бігають по всьому гуртожитку.
Нещодавно було виявлено факт побиття трирічної дівчинки. Під час повторного відвідування "проблемної" сім’ї співробітники поліції виявили факт насильства над маленькою дівчинкою. У дитини були синці на руках та гематоми на голові. Дитину помістили в Центр реабілітації, де їй надали всю необхідну допомогу.
Непоодинокі випадки і сексуальних насильств. Так, слов’янські поліцейські затримали чоловіка, який три роки здійснював розпусні дії з трьома падчерицями.
Також був випадок коли мати двох дітей, 6 і 13 років, хотіла вирішити проблеми особистого характеру через самогубство. Старший син став свідком події і викликав медиків.
"На щастя у всіх цих випадках трагедії вдалося уникнути, всі родини взяті під особистий контроль поліцейських", - зазначив Альошин.
Але трагедії трапляються і в благополучних родинах. Були виявлені діти, які намагалися притупити душевні хвилювання фізичним болем. Здійснюючи медичний огляд у навчальних закладах, лікарі виявили двох неповнолітніх з пораненнями на руках. Як з’ясувалося, діти самі собі спричинили тілесні ушкодження (порізали руки). В одному випадку 15 – річна дівчина, таким чином, переживала скандали батьків, а в іншому випадку 14 – річний хлопець намагався привернути до себе увагу дорослих.
Підлітковий характер має свої особливості. Все, що відбувається у цоьму віці, діти сприймають гостро: проблеми у школі, з батьками або однолітками. Їм здається, якщо теперішнє не приносить радості, то таким буде і їх майбутнє. Дорослим дуже важливо зрозуміти потреби дитини, які дуже прості – увага та любов. Якщо дитина відчуває, що відіграє важливу роль в житті дорослих, то навряд чи він буде думати про смерть.
Також дуже часто жінки терплять домашнє насильство і нікому на нього не скаржаться, бо бояться осуду з боку оточуючих. Зазвичай жертви сімейного насильства думають, що самі заслужили таке ставлення до себе. Багато хто боїться нестабільності, яка їм загрожує, якщо вони підуть від чоловіка.
Учасники круглого столу - юрист, психолог та соціальний робітник розповіли присутнім, як треба діяти в тій чи іншій ситуації та куди звертатися за допомогою.
Поліція звертається до громадян: якщо поруч із вами проживають неблагонадійні сім’ї, в яких діти виховуються у неналежних умовах чи страждають від домашнього насильства, не будьте байдужими, повідомляйте про такі випадки за телефоном "102".
Також по допомогу можна звернутися в кризовий Центр та соціальні служби.
Теги: Донбасс, Славянск, дети, полиция, насилие
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