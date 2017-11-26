На Луганском направлении по силам АТО выпустили 9 снарядов

26.11.2017 12:53

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении вчера противник совершил 7 прицельных обстрелов в сторону позиций ВСУ.



Самые мощные удары оккупанты нанесли по силам АТО в районе Травневого (Майского), которого недавно перешло под контроль ВСУ. Ночью там по опорным пунктам ВСУ велся огонь из 120-мм минометов (боевики выпустили 9 снарядов). А утром российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону позиции Вооруженных Сил Украины из гранатометов.



"Вечером обстановка обострилась под Новолуганским и Новоалександровкой, где противник обстреливал передовые позиции сил АТО из 82-мм минометов и гранатометов. Замечу, что незаконные вооруженные формирования прибегали также и к применению вооружения БПМ, что имело место утром под Луганским, - сообщил Мотузяник. - Наши военнослужащие мужественно выдержали эти провокационные попытки врага поднять градус противостояния, и только один раз были вынуждены организовывать мероприятия по подавлению огневой активности врага".

Отметим, что всего за минувшие сутки противник 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

Основные потери произошли в районе Верхнеторецкого. В связи с обострением обстановки, там решено усилить меры безопасности.

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает обстановку в зоне АТО на начало сегодняшних суток.