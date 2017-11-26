Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления

26.11.2017 19:17

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова обменять 306 заключенных, совершивших преступления против территориальной целостности страны, на 74 украинских пленных, которых удерживают оккупанты Донбасса.



"Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках... Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобнивиться процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей", - заявил Тандит в комментарии "112 Украина".



Он также отметил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. И подчеркнул, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО и забрать всех своих заложников.



"Каждое из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке согласно действующему законодательству или освобождались, или попадали под решение судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать. В Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО были воплощены в действие. 29 числа наша группа будет опять в Минске участвовать в переговорах и, конечно же, будет обсуждать детали этого процесса. Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", - констатировал Тандит.



Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук (являщийся кумом Путина) во время посещения главой РФ Ново-Иерусалимского монастыря. В тот же день Путин провел переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", которые тут же заявили, что те поддерживают проведение обмена пленными.



Также Тандит сообщил, что на видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков пророссийской группировки "ЛНР", обнародованном 22 ноября, не подставные актеры, а настоящие заложники.

Тем временем стало известно, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, превысило 160 человек.



После страшного боя, который произошел 23 ноября в районе Крымского, боевики пророссийской группировки "ЛНР" заявили, что взяли в плен еще одного украинского военного, получившего ранения руки и головы.



Напомним, что последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.