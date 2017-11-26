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Архив - Донецкая область

Опубликована обновленная карта горячих точек зоны АТО

26.11.2017 12:13
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Опубликована обновленная карта горячих точек зоны АТО

Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает обстановку в зоне АТО на начало сегодняшних суток.

Обстрелы зафиксированы вдоль всей линии разграничения, охватив и Донетчину, и Луганщину. Традиционно жаркой остается район Светлодарской дуги.

Отметим, что всего за минувшие сутки противник 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов вчера два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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