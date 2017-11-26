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Архив - Донецкая область

Силы АТО потеряли шесть человек

26.11.2017 08:51
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Силы АТО потеряли шесть человек

Пресс-центр штаба АТО озвучил сводку за минувшие сутки, 25 ноября. К сожалению, в рядах защитников Украины есть потери. В том числе – невосполнимые.

"В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы", - сообщается пресс-центр штаба АТО.

Напомним, что ранее о том, что ВСУ понесли потери на донецком направлении, сообщил координатор "СтопТеррор" Семен Кабакаев.



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ
 
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