Силы АТО потеряли шесть человек

26.11.2017 08:51

Пресс-центр штаба АТО озвучил сводку за минувшие сутки, 25 ноября. К сожалению, в рядах защитников Украины есть потери. В том числе – невосполнимые.



"В результате вражеских обстрелов два наших бойца погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы", - сообщается пресс-центр штаба АТО.



Напомним, что ранее о том, что ВСУ понесли потери на донецком направлении, сообщил координатор "СтопТеррор" Семен Кабакаев.