Тука жестко высказался о желании "отрезать" Донбасс

26.11.2017 11:02

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука прокомментировал идеи "отрезать" оккупированный Донбасс от Украины.



По словам Туки, на данный момент нет исключительно военного пути возвращения части Донбасса, находящейся под контролем пророссийских сил. Однако, это не значит, что от оккупированных территорий нужно отказаться.



"Инфекция отделения — это, на мой взгляд, оборотная сторона того же сепаратизма, - заявил Тука. - Она настолько глубоко въелась в общество, что в частном разговоре от одного из высоких должностных лиц нашего государства я услышал: "А зачем нам возвращать Донбасс? Ты представляешь, сколько туда денег надо будет вбухать?" И это человек, который, в принципе, занимается разработкой и внедрением государственной политики. Я уверен, что это не доминирующее мнение, но такие люди есть даже в правительственной среде".