У переселенців – проблеми з пенсіями

26.11.2017 11:54

БФ “Право на захист” повідомляє, що зняти пенсії з ЕПП (електронне пенсійне посвідчення) переселенці можуть далеко не у всіх банкоматах.



Ось, що пише БФ “Право на захист” на своєму сайті:



"13 вересня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 689, яка містить низку позитивних змін для внутрішньо переміщених осіб. Серед них — спрощення контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям ВПО, можливість отримання готівкових коштів (зокрема, пенсій) через будь-які банки, а не лише через мережу “Ощадбанку”, збільшення максимального розміру адресної допомоги для родин, до складу яких входять особи з інвалідністю тощо. Проте на сьогодні частина цих змін лишається нереалізованою. І якщо перерахунок адресної допомоги для осіб з інвалідністю після певної затримки все ж таки став можливим, то зняття коштів із пенсійних карток “Ощадбанку”, навіть після 2-х місяців із часу прийняття Постанови, і досі є неоднозначним явищем. Нагадаємо, до прийняття цієї постанови “Ощадбанк” не лише мав монополію у виплаті пенсії внутрішньо переміщеним особам, але й був єдиним банком, у якому пенсіонери-ВПО могли зняти кошти зі своїх платіжних карток для отримання пенсії або з ЕПП.



Протягом 2-х місяців моніторингові команди БФ "Право на захист" намагалися зібрати інформацію щодо того, чи реалізована технічно можливість зняття коштів із пенсійних карток переселенців і на яких умовах пенсіонери-ВПО можуть скористатися покращеннями: зняти власні кошти з пенсійних карток у банкоматах, що не належать “Ощадбанку”.



Зазначимо, інформація про банки, де ВПО можуть зняти гроші з пенсійних рахунків “Ощадбанку” без додаткових комісій, була оприлюднена банком лише після офіційного запиту БФ "Право на захист". Згідно з нею наразі без комісії можна зняти кошти у двох банках-партнерах “Ощадбанку”, а саме в "Укрексімбанку" та "Міжнародному інвестиційному банку". http://vpl.com.ua/uk/news/3902/



Водночас співробітники різних відділень “Ощадбанку” у 5 східних областях України та контакт-центру надають іншу та зовсім різну інформацію щодо можливості та умов (комісії) зняття пенсійних коштів через інші банки. Тому, на жаль, наразі пенсіонер-ВПО, знімаючи кошти у банкоматі іншого банку, робить це у цілковитій невідомості — на свій страх і ризик. І чи буде з нього стягнута комісія, чи не буде — стане зрозуміло лише за результатами проведення такої операції. Саме тому, більшість пенсіонерів-переселенців, з якими вдалося поспілкуватися моніторам БФ "Право на захист", бояться втратити свої кошти, тож навіть не намагаються знімати пенсію у будь-яких інших банкоматах і продовжують йди до відділень або банкоматів “Ощадбанку”, щоби саме там зняти готівку. Отже, норма, запропонована у Постанові з метою полегшення доступу пенсіонерів-ВПО до своїх коштів, на практиці не реалізується.



Проте куди більш складним виявилося питання зняття коштів з ЕПП. З перших днів після прийняття Постанови №689 БФ "Право на захист" почав отримувати повідомлення, що саме з ЕПП неможливо зняти кошти у банкоматах інших банків. І тому монітори БФ "Право на захист" спробували разом із пенсіонерами-ВПО скористатися перевагами нововведення.



Проте, навіть станом на середину листопада, банкомати більшості банків, у яких переселенці намагалися зняти свої пенсії з ЕПП, не виконували такі операції.



Банкомати ПУМБ взагалі не розпізнають ЕПП. У м. Соледар Донецької області співробітники “Ощадбанку” для вирішення цієї проблеми запропонували випустити до ЕПП додаткову картку, з якої вже можна буде знімати гроші у будь-якому банкоматі.



Монітори також зазначають, що пенсіонери-володарі ЕПП поки що не квапляться користуватися новою можливістю, навіть попри повну відсутність банкоматів “Ощадбанку” в деяких населених пунктах. Оскільки для внутрішньо переміщених осіб будь-яка проблема з ЕПП може призвести до необхідності його перевипуску, що характерезується певними складнощами та означає тривале призупинення виплат. Тож власники ЕПП із побоюванням ставляться до змін у процедурі отримання готівки.



Тому за декілька тижнів з’ясування деталей можливості зняття пенсій ВПО з ЕПП у інших банках, монітори БФ "Право на захист" знайшли лише декілька осіб, яким вдалося зняти кошти не в банкоматах “Ощадбанку”. Так декілька ВПО у різних областях засвідчили вдале зняття коштів з ЕПП у банкоматах Приватбанку, один пенсіонер-ВПО зміг зняти кошти з ЕПП у банкоматі Райффайзен Банк Аваль. То ж на даний момент підтверджена технічна можливість зняття пенсії у мережах банкоматів хоча б цих двох банків. Проте, навіть на прикладі декількох вдалих знятть коштів, моніторингові команди не можуть однозначно стверджувати, який розмір комісії при цьому був стягнутий. У випадках ВПО, з якими моніторам БФ "Право на захист" вдалося проконтактувати, стягувалися різні розміри комісій.



Отже, зараз можна стверджувати лише те, що принаймні у банкоматній мережі двох банківських установ — Приватбанку та Райффайзен Банк Аваль — пенсіонери-ВПО у разі необхідності можуть зняти пенсійні кошти із їхніх ЕПП. Проте БФ "Право на захист" не відомо щодо точного розміру комісій, які стягуються під час проведення таких операцій.



БФ "Право на захист" наголошує на необхідності найскорішої практичної реалізації задекларованих у Постанові КМУ №689 змін, зокрема, забезпеченні технічної можливості зняття коштів у банкоматах українських банків власниками електронних пенсійних посвідчень, які одночасно є платіжними картками. Оскільки ця норма мала б спростити доступ ВПО до власних пенсійних виплат, наприклад, у разі, коли банкомату “Ощадбанку” нема поруч, та розвантажити потужності “Ощадбанку”. Проте й зараз ці конкретні зміни носять радше декларативний, аніж практичний характер.



Також БФ "Право на захист" звертає увагу на повну відсутність інформації у відділеннях “Ощадбанку” щодо можливості ВПО знімати пенсійні кошти у будь-яких інших банкоматах на території України та інформації щодо умов такого зняття, зокрема, про розмір комісії".