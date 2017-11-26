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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО заметили скопление танков

26.11.2017 07:04
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В ОРДЛО заметили скопление танков

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) зафиксировано множество танков.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах члены патруля СММ видели 1 танк (Т-72), погруженный на танковый транспортер, следовавший в южном направлении по автодороге Н21 возле пгт Успенка (23 км к юго-западу от Луганска).

На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 24 ноября было обнаружено наличие 19 танков примерно в 4 км к юго-востоку от с. Терновое (57 км к востоку от Донецка), а также 15 танков ориентировочно в 3 км к западу от с. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка), в районе, где 18 ноября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 41 танк.



Теги: Донбасс, беспилотник, танки, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
 
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