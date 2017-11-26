Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе

26.11.2017 07:51

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как в одном из донецких троллейбусов жительницы Крыма восстала против российских оккупантов.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. В троллейбусе пожилая тётя вякает на Украину. Шо там бендеровцы и хунта и развалится незалєжна нах... совсем и скоро.

Рядом с ней сидит молодая женщина лет сорока и очень громко говорит: -

- Закройте ото свой рот. В Украине всё нормально, я там часто бываю. А вы меньше смотрите телевизор, а больше думайте головой и не повторяйте всякие небылицы, включайте мозг, - и стучит средним пальцем себе по лбу, хотя надо было конечно соседке по черепушке настучать.

Старушка раскраснелась, не ожидала от молодой женщины такого натиска, пересела на другое сиденье в конце салона.

К молодой женщине подсела взросленькая тётечка, наклонилась к ней и тихонько шепчет:

- Вы сильно громко говорите. К сожалению, это опасно для вас. Вот, я знаю мужчину, которого за такие разговоры в подвале 10 дней избивали.

Молодая женщина закипела и не сбавляя громкости сказала:

- Что вы мне рассказываете? Это что, в Украине было? Я не верю.

Та ей опять тихо:

- Нееет, здесь,в соседней Макеевке.

- Аааа, тогда верю. Но посрать я на них хотела. Я сама в Крыму живу, я русским погранцам на границе в глаза говорила: "Чего вы к нам припёрлись? Жизнь нам поломали". А когда вот сейчас в Донецк заезжала, то ополченцам сказала: "Зачем вы, русские, к нам пришли и войну устроили?", а они мне паспорта свои показывали и говорили, что они украинцы. Сволочи, пошли они нахрен, чтобы я их боялась... Выхожу, моя остановка.

Выходя из троллейбуса на весь салон громко сказала: "Ждём Украину!"

Троллейбус молчал.

У меня текли слёзы…"



