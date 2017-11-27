Около 300 жителей Донетчины лишились пенсии из-за отказа от справки переселенца

27.11.2017 16:38

Сотням переселенцев Донбасса, получивших постоянную прописку на подконтрольной Украине территории, отказывают в выплате пенсии на общих основаниях, передает MRPL.CITY со ссылкой на Донецкие новости.

Переселенцев из неподконтрольного Донбасса, получивших прописку в Бахмуте, лишили пенсионных выплат в связи с тем, что люди добровольно снялись с учета и вышли из статуса ВПЛ. Для возобновления соцвыплат их принуждают снова оформить справку ВПЛ, что крайне возмущает бывших переселенцев, так как справка и постоянные проверки привязывают человека к месту регистрации.

Уполномоченный по соблюдению прав внутренне перемещенных лиц пытается решить вопрос возобновления выплат бывшим ВПЛ Бахмута.

«Через три года мы должны были бы радоваться, что люди каким-то образом наладили свою жизнь, приобрели жилье или зарегистрировались у родственников, взяли свою судьбу в свои руки. Но мы не порадовались за них, а наоборот – так больно ударили, прекратили выплаты пенсий. Как раз в Бахмуте была такая ситуация – около 300 человек, на которую Уполномоченный отреагировал. Уполномоченным направлено представление в Пенсионный фонд Бахмута, чтобы в месячный срок возобновить пенсионные выплаты всем, кому они были прекращены в связи с тем, что человек вышел добровольно из статуса ВПЛ», – сказала представитель Уполномоченного Жанна Лукьяненко.

Однако, так как вопрос получения пенсии переселенцами без справки ВПЛ нуждается в дополнительном законодательном урегулировании, нет четкого ответа, возобновят ли выплаты жителям Бахмута. Потому, по словам Жанны Лукьяненко, с каждой индивидуальной ситуацией эффективнее будет обратиться в суд.