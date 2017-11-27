В «ДНР» крупные потери на фронте — террористы экстренно готовят больницы к небывалому наплыву раненых

27.11.2017 15:42

Впервые за год оккупанты в Горловке приказали работникам городской больницы № 2 увеличить в два раза число резервных коек под раненых “военнослужащих ДНР”.

Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, с 27 ноября медикам оккупированной Горловки приказали быть готовым к приему большого числа раненых террористов, пишет “Диалог.UA”.

“Впервые за минимум год в ГБ №2 (основная хирургическая больница региона, 380 коек) приказ с завтрашнего дня «держать резерв под раненых военнослужащих» 100(!) коек. До этого было 50 коек”, — пишет Чернов в соцсети.

По его данным, 25 ноября в Донецкую областную травматологию поступили восемь боевиков, двое находятся в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Как минимум двое умерли по дороге в больницу, один в коме. “ОКТМО нейрохирургия: минимум 1 сдох, едва на оперстол взяли! Не факт, что в морге Ясиноватой не осели еще!” – написал Чернов.

Источник: http://lugradar.net