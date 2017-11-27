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Волкер рассказал, сколько продлятся боевые действия на Донбассе

27.11.2017 21:40
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Волкер рассказал, сколько продлятся боевые действия на Донбассе

Активные боевые действия в Донбассе, вероятнее всего, будут продолжаться не менее года.

Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт ВолкерТак, он отметил: «Вероятность этого — не менее 80 процентов. Возможно, так не будет, но наиболее вероятный сценарий — это продолжение (конфликта)».

По словам Волкера, последний раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым стал «шагом назад», так как россияне вновь настаивают на том, что миротворцы ООН должны быть расположены вдоль линии разграничения на востоке Украины.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, АТО
 
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