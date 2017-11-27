- Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге21:50
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой
На днях стало известно, что благодаря профессиональным действиям бойцов Вооруженных сил Украины под контроль нашей страны были возвращены села Гладосово и Травневое. Ранее эти поселки были серой зоной, из которой боевики активно обстреливали позиции украинских военных, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на «ТСН».
Чрезвычайно важным, в частности для жителей этих освобожденных сел, является то, что зачистка населенных пунктов от наемников произошла без единого выстрела. Однако после распространения информации о возвращении под контроль Украины Гладосово и Травневого, российская пропаганда мгновенно отреагировала и направила в ОБСЕ фейковое письмо, якобы от местных жителей, сутью которого являлись осуществляемые украинскими военными репрессиях.
Но, на самом деле, в ходе спецоперации по освобождению населенных пунктов не пострадал ни один не то чтобы местный житель, но даже и боевик. Как только вражеские подразделения увидели украинцев, то сразу же дружно встали на ноги и предались бегству. Украинские бойцы не стали стрелять в спину противнику. Таким образом, за одну ночь, 22 ноября 2017 года без единого выстрела от террористов были освобождены два населенных пункта.
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, контроль, ВСУ
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации15:06
- Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге21:50
- «Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО21:33
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса19:49
- Индекс "Оливье": новогодний салат в Украине резко подорожал19:31
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Украинцы пытались пронести наркотики в Россию18:36
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- 7 продуктов, которые чистят организм лучше любых лекарств20:30
- Ученые утверждают, что эта специя способна заменить антибиотики17:30
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- В Луганске - новый переворот
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- В районе Горловки развернулось сражение
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими