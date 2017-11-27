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Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом”
Спустя неделю после успешной операции ВСУ на горловском направлении и бескровный вход в два села в “серой зоне” главарь непризнанных донецких террористов Александр Захарченко стал сыпать угрозами о симметричном ответе. В интервью российским СМИ предводитель “ДНР” назвал действия сил АТО “захватом” позиций и уже якобы готовит новые боевые действия, пишет “Диалог.UA”.
“Раз в ОБСЕ считают, что действия Киева не нарушают минских соглашений, а являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны, то мы, в свою очередь, хорошо помним древний принцип "нет предела совершенству" и, взяв его на вооружение, тоже начнем совершенствовать свои позиции”, - заявил террорист.
Ранее “заместитель командующего оперативным командованием ДНР” Эдуард Басурин заявлял об очередном нарушении украинской стороны и якобы отказа Киева от выполнения “Минска”. Бойцы АТО, в свою очередь, напомнили террористам, что по минским соглашениям эти два села в “серой зоне” юридически должны были уже три года находиться под юрисдикцией Киева. Напомним, 22 ноября стало известно, что украинские защитники зашли в Гладосово и Травневое.
Местные жители встречали ВСУ, как освободителей.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Захарченко
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