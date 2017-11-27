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Знаменитую мариупольчанку Бабу Наташу осудили на 6,5 лет за организацию «референдума»
Мариупольчанку Бабу Наташу (Наталью Грузденко) осудили на 6,5 лет тюремного заключения за организацию псевдореферендума в поддержку т.н. "ДНР".
Информация о ней есть в реестре судебных решений.
В апреле 2014 г. женщина была радикально настроена и не воспринимала государственную власть Украины. Она вступила в ряды активных сторонников т.н. «ДНР», организовывала и проводила псевдореферендум данной организации в городе. Женщина имела контакты с руководством т.н. «политического блока ДНР», откуда и получала указания. Она была главой избирательной комиссии незаконного избирательного органа, который занимался персональным сбором данных в захваченном городском совете.
После проведения т.н. «референдума» женщина передала данные в Донецк.
Указанные действия женщины органом досудебного расследования квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины как умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Обвиняемая признала свою вину.
Суд признал ее виновной и присудил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, что пророссийские силы в Мариуполе 11 мая 2014 г. организовали незаконный референдум о самопровозглашении "Донецкой Народной Республики".
О том, что осужденная является знаменитой сепаратисткой Бабой Наташей, 0629 узнал из собственных источников. Как стало известно, она согласилась с предъявленным обвинением, частично признала свою вину. На данный момент находится в СИЗО.
Наталья Грузденко, известная в кругах сторонников федерализации как Баба Наташа, выдавала информацию о передвижениях украинских спецподразделений для террористов. Пользуясь ее данными, боевики устраивали засады и обстрел сил АТО.
Женщина была задержана 17 июня вместе со своим сообщником Александром Шахаевым. В ходе операции представители "ДНР" оказали вооруженное сопротивление сотрудникам уголовного розыска, в том числе бросали гранаты. На момент задержания ей исполнилось 46 лет.
Что касается "народного мэра" Мариуполя Александра Фоменко, то следствие в отношении него продолжается.
Напомним, в ходе митинга под городским советом 1 июня Наталья Грузденко вступилась за назначение «народным мэром» Мариуполя Александра Фоменко. Она объявила, что готова стать его заместителем. Народ эту инициативу поддержал, так как сторонники ДНР хорошо знали Грузденко — она активно выступала на митингах донецкой республики на протяжении последних месяцев.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, сепаратисты, референдум
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