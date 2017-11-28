Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО

28.11.2017 18:14

Россияне в СЦКК и террористы расценили поиск погибшего как подготовку "очередной провокации". Российская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и боевики террористической организации ДНР намеренно блокируют поиск и эвакуацию тела погибшего в Донбассе гражданина Украины, пренебрегая нормами международного гуманитарного права. Соответствующее сообщение украинской стороны СЦКК опубликовано в Facebook пресс-центра штаба АТО, передает liga.net.

"Российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима "тишина" для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кодема, Гольмовский, Гладосово и Травневое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители РФ в СЦКК и террористы расценили поиск и эвакуацию тела погибшего как подготовку "очередной попытки провокаций со стороны ВСУ".

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает российскую сторону принять все возможные меры для согласования с руководством ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности в вышеназванных районах", - говорится в сообщении.