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Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации
Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать, заявили в штабе. В Донецкой области российско-оккупационные войска готовят диверсионные и вооруженные провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает rbc.ua.
Сообщается, что штаб АТО получил информацию о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Майское, Гладосово.
"Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким", - говорится в сообщении штаба.
Напомним, сегодня 28 ноября незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали обстреливать населенные пункты Майское и Гладосово.
"Эти действия вооруженных формирований ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВС Украины в АТО и недопущения наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки о нарушениях боевиками ОРДО режимов "Тишины" в указанных населенных пунктах", - говорится в сообщении штаба АТО.
Теги: Донбасс, ООН, диверсия, провокация, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ
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