Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации

28.11.2017 15:06

Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать, заявили в штабе. В Донецкой области российско-оккупационные войска готовят диверсионные и вооруженные провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает rbc.ua.

Сообщается, что штаб АТО получил информацию о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Майское, Гладосово.

"Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, сегодня 28 ноября незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали обстреливать населенные пункты Майское и Гладосово.

"Эти действия вооруженных формирований ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВС Украины в АТО и недопущения наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки о нарушениях боевиками ОРДО режимов "Тишины" в указанных населенных пунктах", - говорится в сообщении штаба АТО.