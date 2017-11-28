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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге

28.11.2017 21:50
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Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге

Обстрелы состоялись перед запланированным визитом ОБСЕ и ООН в эти населенные пункты. Подразделения сепаратистов утром во вторник, 28 ноября, начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой области на Светлодарской дуге, недавно взятые под контроль ВСУ Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает Корреспондент.

"Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВСУ в АТО и недопущение наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки по поводу нарушений боевиками ОРДО "режима тишины" в указанных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также украинская сторона осудила действия сепаратистов по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения: "Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей".

Кроме того, в штабе АТО заявляют, что готовы дать жесткий ответ на провокации противника в районе тих населенных пунктов. По информации украинских военных, сепаратисты готовят диверсии и вооруженные провокации в районе поселков Майское и Гладосово, а также Доломитное, южная часть которого контролируется сепаратистами.



Теги: Донбасс, ООН, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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