Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге

28.11.2017 21:50

Обстрелы состоялись перед запланированным визитом ОБСЕ и ООН в эти населенные пункты. Подразделения сепаратистов утром во вторник, 28 ноября, начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой области на Светлодарской дуге, недавно взятые под контроль ВСУ Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает Корреспондент.

"Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВСУ в АТО и недопущение наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки по поводу нарушений боевиками ОРДО "режима тишины" в указанных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также украинская сторона осудила действия сепаратистов по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения: "Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей".

Кроме того, в штабе АТО заявляют, что готовы дать жесткий ответ на провокации противника в районе тих населенных пунктов. По информации украинских военных, сепаратисты готовят диверсии и вооруженные провокации в районе поселков Майское и Гладосово, а также Доломитное, южная часть которого контролируется сепаратистами.