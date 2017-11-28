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Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»
Один из главарей российских наемников на Донбассе Александр Ходаковский намерен заменить Александра Захарченко на посту "главы" "ДНР".
Об этом Ходаковский сообщил лично на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.
Боевик отмечает, что шансы у Захарченко остаться при власти достаточно высоки, но при этом Ходаковский верит, что все же способен свергнуть нынешнего главаря "ДНР".
"Захарченко не о чем переживать и беспокоиться - в его руках находятся медийные ресурсы, административный актив и целая куча лояльных к нему медиаперсон. Так что шансы у него высоки", - написал Ходаковский.
"Если он не трус и не боится честной борьбы - то ему в принципе бояться нечего. В худшем случае - он всего лишь проиграет. Но это же не смертельно, ведь так? Вот и посмотрим, из чего он состоит, и чего стоят слова подхалимов, уверяющих его во всенародной любви. Готовы вы, мальчики, сыграть со взрослыми дядями?" - добавил он.
Теги: Россия, Донбасс, боевик, наемник, ДНР, Захарченко, Ходаковский
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