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Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»
С 28 ноября переселенцы из Донбасса и участники АТО могут подать заявление для участия в программе «Доступное жилье». Региональные управления Госмолодежжилья с сегодняшнего дня начали прием документов по этой программе. О том, кто может претендовать на государственную поддержку в размере 50% стоимости строительства жилья в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, передает dnews.dn.ua.
По его словам, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО программа господдержки в размере 50% от стоимости строительства жилья не имеет возрастных ограничений. Однако, есть определенные требования.
«По нашей инициативе Верховной Радой был разработан законопроект, он был принят в марте текущего года и стал законом № 1954. Он предусматривает предоставление государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц и участников АТО в размере 50% от стоимости строительства такого жилья. Эта программа не имеет возрастных ограничений. Эти категории граждан должны соответствовать требованиям, установленным в постановлении Кабинета министров. Прежде всего это граждане, которые или находятся на квартирной очереди, или граждане, не имеющие в собственности жилой площади, кроме той, что находится на временно оккупированной территории, или если эти граждане имеют жилую площадь, но она не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи», – поясняет Сергей Комнатный.
Также, к участию в программе не допускаются лица, чей доход превышает 5-кратный размер средней заработной платы в регионе. «Если взять в среднем по Украине, то, когда у гражданина, или в семье такая зарплата, которая превышает 25 тыс. на каждого члена семьи в месяц, то они не смогут воспользоваться программой», – отметил он.
Как рассказал Комнатный, существуют нормативы, согласно которым будет оплачиваться господдержка в размере 50% от стоимости. «Есть норматив площади, который составляет 21 кв м на человека и дополнительно 10,5 кв м на семью. То есть, семья из 3 человек имеет право на поддержку из расчета 73,5 кв м. Если семья хочет получить жилье большей площади, они могут это сделать, но на разницу в площади не будет распространяться помощь, и они будут оплачивать ее по полной стоимости», – дополнил председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
Он также отметил, что в этом году на реализацию программы уже есть 30 млн. грн бюджетных средств. «По результатам полугодия мы пересмотрели бюджетные расходы Госмолодежжилья и увидели, что мы имеем 30 млн гривен экономии за счет реализации других программ. Мы попросили правительство и Верховную Раду перераспределить нам эти средства на реализацию программы «Доступное жилье» уже в этом году. Нам это удалось. Средства поступили. У нас есть 30 млн грн на наших счетах. С сегодняшнего дня все региональные управления Госмолодежжилья начали прием документов от граждан для участия в этой программе», – уточнил Комнатный.
Также, Сергей Комнатный отметил, что, в случае увеличения финансирования программы, в следующем году жилье смогут получить около 5 тыс. семей. «В следующем году запрос бюджетных средств на реализацию данной программы составил 1 млрд грн. это даст возможность обеспечить жильем около 5 тысяч семей», – подчеркнул чиновник.
Как сообщалось ранее, для участия в государственной программе кредитования «Доступное жилье» переселенцам и ветеранам АТО важно знать ряд нюансов.
Напомним, с целью обеспечения прозрачности внедрена электронная очередь кандидатов на получение государственной поддержки.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, жилье, Верховная Рада, АТО, переселенцы, ВПЛ
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