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Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
В 2014 году один из отцов-основателей “ДНР”, предатель из СБУ Александр Ходаковский предложил действующему главарю “республики” Александру Захарченко работать параллельно, помогая друг другу. На своей странице в соцсети террорист пишет, что три года назад видел, как появившийся в компании со своим на тот момент “старшим товарищем” Игорем Мельником Захарченко присматривался к работе людей Ходаковского, когда те уже захватили первый штаб, пишет “Диалог.UA”.
“Потом пришел один по рекомендации, чтобы я приобщил его к делу…: одно было понятно почти "слету": парень - не командный игрок и со временем это может привести к внутренним проблемам. Я оказал посильную помощь и предложил ему работать параллельно, продолжая тесные контакты и потом, помогая ему и получая от него помощь”, - пишет Ходаковский. Он заявил, что позже ему пришлось уступить власть в оккупированном регионе, так как Москва сделала ставку на более управляемых.
Однако со временем стало понятно, что внутренние процессы в “ДНР” Кремль пустил на самотек. Результат не заставил себя долго ждать. “Каждый день я получаю перенасыщенный поток информации, который говорит, что парни зажрались настолько, что уже не видно края”, - заявил Ходаковский.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, переворот, СБУ, террорист, ДНР, Захарченко, Ходаковский
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