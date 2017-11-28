На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ

28.11.2017 19:10

В Донецкой области было найдено несколько складов боевиков "ДНР", на которых хранилась контрафактная продукция для дальнейшей перепродажи на территории Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что украинские силовики совместно с силами ГФС и военными нашли склады на линии разграничения, — неподалеку от Верхнеторецкого, Славянского и Константиновского.

Отмечается, что в Верхнеторецком находилась компьютерная техника и товары широкого потребления на сумму в более 4,5 млн грн, при этом, боевики "ДНР" пытались препятствовать изъятию товаров обстрелами.

На двух других складах нашли табачную продукцию, произведенную на оккупированной территории Украины, на общую сумму в более 4 млн грн.