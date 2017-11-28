- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации15:06
Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»
Объединение территорий самопровозглашенных «республик» возможно в будущем, но пока этого не позволяют Минские соглашения. Об этом сообщает издание «Известия» с ссылкой на сообщение Пушилина, передает zi.dn.ua.
Так называемый «Председатель Народного совета ДНР» Денис Пушилин отметил, что объединение неподконтрольных Украине территорий возможно, но для реализации этого нужен оптимальный момент. По его словам, решать подобные вопросы легче с одним руководством.
Сложность реализации слияния состоит в Минских соглашениях, которые были подписаны обоими представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР». Отмечается, что нарушение договоренности вызовет ряд вопросов и обвинений.
Также известно, что вопрос об объединении двух так называемых «республик» обсуждается. Более того, как сообщает т.н. «заместитель председателя Народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов, «уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. Дело в Минских договоренностях».
Теги: Донбасс, объединение, ДНР, ЛНР, Новороссия, Минские договоренности
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Сеть взорвал новый видеоролик о прощании с Новороссией (ВИДЕО)
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»
- Путин ищет выход из ситуации и продолжает натравливать боевиков
- Каждый день новые лозунги - ведь нужно как-то выживать
- В "ДНР" и "ЛНР" существует негласный запрет на символику "Новороссии"
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации15:06
- «Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО21:33
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса19:49
- Индекс "Оливье": новогодний салат в Украине резко подорожал19:31
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Украинцы пытались пронести наркотики в Россию18:36
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- 7 продуктов, которые чистят организм лучше любых лекарств20:30
- Ученые утверждают, что эта специя способна заменить антибиотики17:30
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- В Луганске - новый переворот
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- В районе Горловки развернулось сражение
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими