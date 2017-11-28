- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации15:06
Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе
Боевики передали управление Алчевским меткомбинатом. Алчевский металлургический комбинат (АМК), находящийся на временно неподконтрольной территории Украины в Луганской области с одобрения "ордловцев" перешел под управление компании Внешторгсервис беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Как передает Интерфакс-Украина.
Отметим, что АМК входит в корпорацию Индустриальный союз Донбасса (ИСД).
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина. Владельцами ещё 49,9 % акций ИСД являются украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.
Информированный источник отметил, что по цехам предприятия ходят представители компании, осматривают оборудование, опрашивают работников комбината.
"Меткомбинат ИСД "отжали" по примеру предприятий Метинвеста", - констатировал один из собеседников агентства.
Другой источник, близкий к компании Внешторгсервис, напрямую не ответил на вопрос о переходе АМК под ее контроль, но признал, что информация агентства достоверная.
При этом оба источника не уточнили, когда планируется запустить в работу АМК.
Директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко не стал комментировать ситуацию на АМК, сославшись на неинформированность из-за нахождения в данный момент в командировке.
"Нужно прояснить ситуацию, пока ничего сказать не могу. Но до этого мы контролировали предприятие, там были наши менеджеры", - отметил Ткаченко.
Напомним, что в начале марта в ОРДЛО заявили о введении "временной администрации" в около 50 компаниях, среди которых, в частности, предприятия группы Донецксталь и Метинвест. "Временным администратором" предприятий ГМК была назначена компания Внешторгсервис.
Поставки сырья на метпредприятия, расположенные в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", прекратились в феврале 2017 года из-за транспортной блокады со стороны Украины. Метинвест 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.
Вместе с тем, "временная администрация" на предприятия ИСД на НКТ не вводилась - ни на Алчевский меткомбинат, ни на Алчевсккокс. По предположениям экспертов, это могло быть связано с тем, что ИСД контролировалось российскими акционерами.
После прекращения поставок железорудного сырья из Украины на "отжатые" предприятия - Енакиевский метзавод и Донецксталь, ЖРС начало поставляться из России. В частности, по данным госпредприятия Укрпромвнешэкспертиза, за апрель-июнь из России было поставлено в общей сложности около 430 тыс. тонн железорудного концентрата и окатышей неизвестного производителя.
В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало Северстали и Металлоинвесту рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию. По данным источников, формально поставки ЖРС осуществляются из Росрезерва, но реально - с горнорудных предприятий Северстали.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Алчевск, металлургия, завод, блокада, Метинвест, ДНР, ЛНР, боевики
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса
- Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса
- СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе
- Почему штурм блокадников будет продолжаться
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко17:54
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова17:14
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения16:34
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации15:06
- «Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО21:33
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса19:49
- Индекс "Оливье": новогодний салат в Украине резко подорожал19:31
- На Донбассе боевики "ДНР" обстрелами пытались отбить свой склад у СБУ19:10
- Украинцы пытались пронести наркотики в Россию18:36
- Боевики блокируют поиск тела погибшего украинца в зоне АТО18:14
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- 7 продуктов, которые чистят организм лучше любых лекарств20:30
- Ученые утверждают, что эта специя способна заменить антибиотики17:30
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- В Луганске - новый переворот
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- В районе Горловки развернулось сражение
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими