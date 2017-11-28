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Посольство России в Киеве незаконно переоформляет недвижимость украинцев на оккупированном Донбассе
Посольство России в Киеве проводит операции с недвижимостью во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей Украины. В обход украинского законодательства и международных соглашений россияне оформляют документы на жилье, которое осталось на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территории, сообщает ТСН.
Разоблачить эту махинацию журналистам помогла переселенка из Луганска. Женщина хотела продать свою квартиру на оккупированной территории и несколько раз обращалась к риэлторам, однако те отправили ее в консульство РФ, где якобы выдают доверенности, которые имеют силу на подконтрольной террористам территории.
На входе в дипломатическое учреждение журналистам объяснили, что даже ради простой доверенности нужно предварительно записаться на прием в российское консульство, месяц ждать, пока работники дипучреждения проверят данные, и лишь потом, по звонку, идти на встречу. Услуги стоят около тысячи гривен, документов на подтверждение права собственности на квартиру иметь не нужно - только паспорт и паспортные данные человека, на которого оформляется доверенность.
"Отснять прием в дипучреждении Галине удалось на камеру мобильного телефона. Очевидно, подобная ситуация не единичная, потому что буквально перед женщиной в очереди был мужчина, который оформлял доверенность на продажу жилья в Донецке. Галине же работница посольства сразу предложила выписаться из ее луганской квартиры тут же на месте. За доверенность в дипучреждении попросили оплатить 970 грн и заверили, что документ будет действующим в Луганске", - говорится в сообщении.
Вскоре заверенная посольством Российской Федерации в Киеве доверенность оказалась в руках журналистов ТСН. Там четко видно, что она выдана Россией украинцу, который передает права на квартиру в городе Луганск, который, как следует из этой доверенности, Украине не принадлежит.
В украинском МИД утверждают, что россияне нарушили сразу несколько статей Венской конвенции.
"Руководствуясь статьей 55-й этой конвенции, должны заметить, что консульское должностное лицо в стране аккредитации должно соблюдать законодательство страны пребывания - во-первых. И второе - не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. Это категорически неприемлемо. Это еще раз подтверждает присутствие РФ на временно оккупированных территориях", - подчеркнул руководитель управления консульского обеспечения Василий Кирилич.
В Министерстве юстиции Украины предупреждают, что сделки, заключенные в зоне АТО на основании таких документов, не будут признаны украинским законодательством.
"Сделки, заключенные на основании такой доверенности на территории АТО, имеют незаконченный характер. Что позволяет утверждать, что эти документы носят мнимый характер, и они в будущем будут лишены права в юридическом документообороте на территории Украины", - заявил руководитель отдела контроля в сфере нотариата департамента государственной регистрации и нотариата Николай Смук.
Как сообщалось, судья из Донецка переоформила на боевиков около 20 квартир переселенцев. После оккупации города судья трудоустроилась в Белгород-Днестровском райсуде Одесской области.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, недвижимость, МИД, посольство, оформление, АТО
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