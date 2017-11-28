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Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
Агрессия России не ограничится только Востоком Украины, а предложения отдать Донбасс лишь усилят её аппетит.
Такое мнение высказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент Укринформа.
"Почему я считаю, что это (предложение отдать России Донбасс – ред.) абсолютно неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что есть такое понятие, как вектор силы. Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины", - сказал он.
По его словам, следующими регионами, которые Россия захочет захватить, могут быть Херсон, Одесса, Николаев, Харьков, и даже Западная Украина – Закарпатье.
"Поэтому отдать просто на мощь врагу нашу территорию, надеясь, что на этом этот обжора успокоится, - огромная ошибка", - отметил Тука.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, захват
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