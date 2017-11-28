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Россиянку нашли повешенной в Донецке, но оказалось, что это "гибель за Новороссию": соцсети сообщили о циничной акции в "ДНР". ВИДЕО
В "ДНР" установили мемориальную доску в честь российской наемницы боевиков из Новосибирска Паутовой Анастасии, при этом о фальшивом пафосе акции сообщают пользователи соцсетей, передает dialog.ua.
Паутова получила широкую известность в августе нынешнего года: ее нашли повешенной в доме в Донецке с запиской, которая должна была подтвердить факт самоубийства. На листке было написано, что якобы Паутова просила "никого не винить в ее смерти".
Источники сообщают, что на теле женщины были выявлены достоверные следы насилия - сломанная рука и пальцы. При этом поразил цинизм боевиков, которые указали на мемориальной табличке Паутовой "гибель за свободу и независимость Новороссии".
О жутких пытках перед смертью российской наемницы сообщил на видео боевик "ДНР".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, мемориальная доска, ДНР, Новороссия, боевики
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