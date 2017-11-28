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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
Сегодня утром, 28 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7865 человек и 935 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8685 человек и 1640 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6045 человек и 1100 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3655 человек и 855 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7210 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/70;
КПВВ «Марьинка» – 40/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 60/45;
КПВВ «Гнутово» – 35/50.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Елена: «9:02. Пеших очень много в сторону ДНР, приехали в 6 утра, а там уже как в Мавзолей».
КПВВ «Марьинка»:
Денис: «8:51. "Каргилл": в сторону Курахово очередь заканчивается на мосту»;
Кирилл: «8:59. В сторону Донецка практически до кольца»;
Alexx: «9:21. "Каргилл" в сторону Украины – на спуске с моста. Льготных 55 машин»;
Максим: «9:41. "Каргилл": машин в Украину – на середине моста. В Донецк машин 30. На "нулевом" 20 машин в сторону Украины. На таможне в сторону Украины машин 70».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виталий: «7:19. Еленовка: в сторону Мариуполя – до остановки, льгота между 1 и 2 туалетом».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали 10 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 3 легковых автомобиля и 1 автобус, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 60 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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