Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец

28.11.2017 07:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец

В зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ ранен, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
В ответ на провокации боевиков украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность противника из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.
В целом, по сравнению с прошлыми сутками, количество вражеских вооруженных провокаций возросло, отмечают в штабе.
Так, на Луганском направлении неприятель из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов обстрелял защитников Луганского, Лобачева, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. Здесь боевики неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.
Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов участники НВФ осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки.
Кроме того, позиции украинских войск в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке противник обстреливал из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, ранение, АТО, ВСУ, обстрелы, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх