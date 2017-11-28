Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец

28.11.2017 07:27

В зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ ранен, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

В ответ на провокации боевиков украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность противника из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

В целом, по сравнению с прошлыми сутками, количество вражеских вооруженных провокаций возросло, отмечают в штабе.

Так, на Луганском направлении неприятель из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов обстрелял защитников Луганского, Лобачева, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. Здесь боевики неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов участники НВФ осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки.

Кроме того, позиции украинских войск в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке противник обстреливал из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.