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Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец
В зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Вследствие вражеских обстрелов один боец ВСУ ранен, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
В ответ на провокации боевиков украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность противника из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.
В целом, по сравнению с прошлыми сутками, количество вражеских вооруженных провокаций возросло, отмечают в штабе.
Так, на Луганском направлении неприятель из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов обстрелял защитников Луганского, Лобачева, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. Здесь боевики неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.
Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов участники НВФ осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки.
Кроме того, позиции украинских войск в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке противник обстреливал из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, ранение, АТО, ВСУ, обстрелы, боец
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